Türkiye'nin ihracatını omuzlayan sektör: Kimya

Murat Akyüz - İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı





2012 durumu:

Dünyada yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye'de kimya sektörü en çok öne çıkan sektörlerin başına geçti. Kimya, dinamizmi ve yeni pazarlara ulaşma başarısı ile Türkiye ihracatını sırtlayan bir konuma ulaştı. Ağustos ve Ekim aylarında ihracatta bir numara oldu. Sektör 18 milyar dolarlık ihracata ulaştı. Sektör Ar-Ge Proje Pazarı etkinliğinin 2.'sini de gerçekleştirdi.

Kimya sektörü, alternatif pazarlarla ihracattaki ülke dağılımını önemli ölçüde genişletti. Dünyanın pek çok ülkesine ürünlerini sundu. Sektörün gelişimi ve büyümesi tüm hızıyla devam ediyor.



Sektörün sorunları:

Kilogram başına ihracat rakamları Türkiye ortalamasının çok üzerinde olan sektörde yüksek katmadeğere yönelik yatırımlar desteklenmeli.



2013 sektörel hedefler:

2013 yılı ihracat hedefi 20 milyar dolar. Sektör potansiyel taşıyan yeni pazarları keşfetmeye çıkacak. Ür-Ge faaliyetleri ve milli katılım organizasyonları aracılığıyla sektör ihracatçısı Amerika'dan Ortadoğu'ya kadar uzanan geniş bir coğrafya ile buluşacak. Katmadeğerli üretimi ve Ar-Ge yatırımlarını teşvik etmek amacıyla; üniversiteler, Araştırma Merkezleri ve kimya sektörü firmalarının ortak platformu olan Ar-Ge Proje Pazarı 2013'te üçüncü kez düzenlenecek.