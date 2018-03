KOBİ’lerde maliyet düşürücü enstrümanlar

Karlılık sistem sorunu: KOBİ sadece kendi yükünü taşıyan bir ekonomik ölçek değildir, toplumun kriz veya tıkanma dönemi sosyal maliyetleri KOBİ’lere yüklendiği gibi, en büyük ve büyük üreticiler de maliyet sorunlarını genelde KOBİ’lere aktarma yoluyla çözerler. O halde KOBİ ne yapmalı?