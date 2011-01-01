Finansal Kiralama

Finansal Kiralama Sektörü, yeni yasayla, yasanın sektöre kattığı yeni cazibelerle 2013 yılında, sektörde hizmet veren 31 şirket ile birlikte büyük bir hamle yaşayacaktır.





Yeni Teşvik Sistemi’nin yeni yatırımlara sağladığı çekici destekler de Finansal Kiralama sektörümüzün işlem hacmini hızlandıracak gibi gözükmektedir. En önemli alternatif finans kaynaklarından olan Finansal Kiralama Sektörümüz, esasen yeni yasa yürürlüğe girmeden önce gelinen son noktada, KDV oranında yapılan büyük indirimin de kazandırdığı ivmeyle, beklenenden daha çok büyümüştü. 2011 yılında 8.4 milyar TL olan işlem hacmi sektörü 2012 yılı sonunda 9.6 milyar TL’ye yükseltmiş bulunuyordu. Sektörün 2011 yılında gerçekleştirdiği sözleşme adedi 14.648 adet iken 2012 yılında sözleşme adedi yüzde 21 oranında artarak 17.781 adete ulaşmıştı. Sektör 2013 yılında yüzde 20’lere varan oranlarda büyüme ile 12 milyar TL civarında bir işlem hacmini yakalamayı hedefliyor.

Yeni yasayla sektöre açılan perspektifin önemini leasing sektörüne yabancı sermayenin, özellikle de Avrupa sermayesinin ilgisinin kısa sürede artmış olması da destekliyor. Besbelli ki 2013’te sektörde lisanslı işlem yapan şirket sayısı artacak ve sektör büyüyecek hızlı bir büyüme açılımı yakalayacak. Yeni yasa sektörün kullandığı araçlara ve alanlara yenilerini katıyor.

Örneğin;

- Hizmet kiralaması,

- Sat geri kiralama,

- Software leasing,

- Bürokrasinin azaltılması,

- Birliğin kurulması gibi.