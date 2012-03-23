Liderlik hedef

Garanti Leasing 2015 stratejisini benimsedi Türkiye’nin öncü leasing şirketlerinden Garanti Leasing, 3 yıllık büyüme stratejisini oluşturdu. 2015 yılında sektörde liderlik hedefleyen Garanti Leasing, hedeflerine ulaşmada yeni ürün ve hizmetlere odaklanırken KOBİ’leri büyümesinin lokomotifine oturtuyor.





Türkiye’nin 10 yıldır en beğenilen leasing şirketi Garanti Leasing, 2015 yılı stratejini belirledi. Garanti Leasing, 3 yıl içinde sözleşme adedindeki liderliğini koruyarak pazar büyüklüğünde de liderlik hedefliyor. Garanti Leasing’in Genel Müdürlük koltuğuna bu yıl itibarıyla oturan Ünal Gökmen, hedeflerinde iddialı. Şirket olarak Anadolu’daki ağırlıklarını artırmanın yanısıra sektördeki pastayı büyüten çalışmalar ile hedeflerine ulaşacaklarını öngörüyor. Garanti Leasing’in performans arttırması veya hedefe özel fokuslanmasının yanı sıra ‘Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman şirketleri’ Kanun Tasarısının da Kasım ayında yasalaşarak bu hedeflere katkı sağlaması bekleniyor.

Leasing sektörünün işlem hacminin bu yıl 5.2 milyar dolar olması bekleniyor. Garanti Leasing pazardan halen yüzde 14 pay alıyor, 1.6 milyar dolarlık bir aktif toplamı temsil ediyor. Firma son 10 yıldır sözleşme adedindeki liderliğini sürdürüyor. Sözleşme adedinde 2012’nin Eylül ayı itibarıyla yüzde 16 pay aldıklarını kaydeden Gökmen, “Sözleşme adedinde yaz aylarını iyi bir performans ile kapattık. Yılın üçüncü çeyreğinde bağımsız olarak yüzde 18 oldu. yılın son çeyreğinde yüzde 18-20 aralığında pay hedefliyoruz. Bu şekilde yıllık ortalamada yüzde 17 pay alacağımızı öngörüyoruz. Sözleşmede liderliğimiz devam edecek” diyor.

Garanti Leasing’in sözleşme sayısındaki liderlik hedeflerinin bilinçli bir strateji olduğunu belirten Gökmen şu bilgiyi veriyor: “İşlemlerimizin yüzde 70’i KOBİ’lerden oluşuyor. 2012’in 3. çeyrek sonuçları açıklandı. Buna göre 741 adet işlem yapmışız. Sektörde toplam 4 bin 175 işlem gerçekleşmiş. Sektörde ilk 9 ay yapılan sözleşme adedi ise 13 bin 459.”



Garanti Leasing’ten sektöre katkı: ‘Leasing Depo’

Garanti Leasing’in yaklaşık 1 ay önce hayata geçirdiği ‘İkinci El Ekipman Sitesi’: www.leasingdepo.com sektörü büyütmeye odaklı önemli bir proje. Leasingdepo web sitesi geniş kapsamlı ikinci el varlık satışına yönelik leasing micro web sitesi olma özelliğini taşıyor. Leasing sektöründe yer alan; iş makinası, gayrimenkul, taşıt, traktör, tekstil makinası, tıbbi cihaz vb 2. el ürünlerin satış ilanları sayfada yer alacak. Leasing Depo, ilgili sektördeki şirket ya da bireysel tüm alıcıları buluşturacak önemli bir platform. Gökmen bu özel hizmeti şöyle özetliyor: “16 ürün grubunun satışını gerçekleştiriyoruz. Hizmet sadece Garanti Leasing’e özel bir ürün değil. Sektördeki tüm kurumlara hizmet vereceğiz. Sitede 2. el satışları hızlandırırken aynı zamanda 2. el alıcılar da ihtiyaç duydukları varlıklara ulaşıp satın alabilecek. Alıcılar sitede yer alan ilanlardaki ilgilendikleri ekipmanlar için online teklif vererek ilana başvurabilecek.”

Gökmen, 1 ayını dolduran web sayfasına 2-3 bin başvuru beklerken 8 bin başvuru aldıklarını hatırlatarak, “Tekliflerden çok memnunluk duyduk. Demek ki önemli bir ihtiyacı görmüşüz. Sosyal alemde leasing sektörünün büyümesine önemli bir katkı sağladığımızı düşünüyorum. Web’te Garanti adını da kullanmadık her türlü şirket ile işbirliği yapmaya hazırız” diyor.



Leasing sektörü 2007’yi hedefliyor

Ünal Gökmen’e göre leasing sektörünün büyüme potansiyeli yüksek. Ancak sektörün halen daha tanınmakta yaşadığı sorun temel sıkıntıyı oluşturuyor. Gökmen, 2007 yılında hızlı bir büyüme sürecine giren leasing sektörünün vergi avantajının kaldırılmasıyla önemli bir daralmaya gittiklerini ve 2007 yılı rakamlarına 2015’te ulaşmayı hedeflediklerini söylüyor. Rakamlarla açıklarsak: 2007 yılında leasing sektörü 51 bin 519 sözleşme yapmış. ‘Özel sektör yatırımlarının ne kadarı leasing ile yapılıyor? diye bakınca da bu yıl karşımıza yüzde 5.21 gibi bir rakam çıkıyor. 2007’de bu rakam yüzde 9.78’lere kadar yükselmiş. Gökmen, yurtdışında bu oranın yüzde 15-20’lerde olduğunu söylüyor. Leasing sektöründe toplam müşteri sayısı ise 44 bini buluyor. Garanti’nin sözleşme adedi ise 9 bin.



İş makinalarının ağırlığı artıyor

Leasing sektörü için 2011’in Aralık ayı yeni bir miladı tanımlıyor. Zira yasada yapılan değişiklik ile bazı sektörlere KDV istisnası getirilmiş oldu. Böylece iş makinalarının ağırlığı yüzde 23’lerden yüzde 39’lara çıkmış oldu. Oranın daha da artacağı öngörülüyor. Gökmen, bu oranın yüzde 45’lere çıkacağını, kentsel dönüşüm ve büyük inşaat projelerinin büyümeye zemin hazırlayacağını düşünüyor.

Garanti Leasing, sektördeki iş makinası artış oranını göz önüne alarak ayrı bir bölüm dahi oluşturmuş. Hatta iş makinası satışı olan tüm şehirlerde olmak gibi vizyonu benimseyen Garanti, Samsun, Erzurum ve Manisa’da da temsilcilik yapısını kurgulamış. Ünal Gökmen, Anadolu’da iş makinası ağırlığının yüksek olduğunu, ikinci sırayı ise CNC gibi metal işleme makinalarının aldığını kaydediyor. Ardından tekstil makinaları ve gayrimenkul geliyor. Gayrimenkulde özel bir büyüme öngören Garanti Leasing, özellikle ofis, fabrika benzeri iş mekanlarında ağırlığını artırmayı planlıyor. Anadolu’da OSB’lere yoğunlaşacakları bilgisini de veren Gökmen, büyük şehirlerde ise özellikle sahip olmak yerine kiralamayı tercih eden yabancı menşeli şirketlerin ofis ihtiyacını karşılamak istiyor.



Garanti temsilcilik ile büyüyor

Garanti Leasing, KOBİ ağırlıklı bir yapıyla büyüyor. Anadolu’da olmanın kendileri için artı olduğunu belirten Ünal Gökmen, 15 bölge müdürlüğü ve 3 temsilciliklerinin bulunduğunu, önümüzdeki dönem Samsun, Manisa, Erzurum ve İzmit gibi büyük şehirlere temsilcilik açmak için hazırlıklar yaptıklarını, önümüzdeki yıl bölge müdürlüğü ve temsilcilik sayısını 25’e çıkarmayı planladıklarını açıklıyor.



Bu yıl 100 milyonluk daha tahvil ihraç edilecek

Mayıs ayında 75 milyon TL’lik tahvil ihracı gerçekleştiren Garanti Leasing, Temmuz’da ise 125 milyon TL’lik ihraca imza attı. Ünal Gökmen, Kasım ayı sonunda 100 milyon TL’lik bir tahvil ihracı gerçekleştireceklerini duyuruyor. Bunun için uygun zaman dilimini beklediklerini kaydeden Gökmen, 12 veya 18 ay vadeli düşündükleri tahvil ihracı ile yılı 300 milyon TL ile kapatacaklarını sözlerine ekliyor.



Yasanın katkısı 1 milyar dolar olur

23.3.2012’de TBMM Bütçe Komisyonu’na sevkedilen ‘Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanun Tasarısı’ leasing sektörü için dönüm noktası niteliğinde. Kanun kapsamında sektöre bir dizi yenilik geliyor. Ürün çeşidinin artması ile de işlem hacminde önemli ölçüde artış bekleniyor. Ünal Gökmen’e göre artışın rakamsal değeri 1 miyar doları buluyor. Kasım ayında yasanın çıkmasını beklediklerini kaydeden Gökmen katkısını da ölçüyor: “Leasing sektörü bu yıl 5.2, 5.3 milyar dolar işlem hacmi yapıyor. Biz yasanın sektöre yüzde 20 katkı sağlamasını bekliyoruz.”



Yasanın sektöre katkısını Gökmen, 4 maddede özetliyor:

- Finansal kiralama şirketlerinin faaliyet kiralaması (operasyonel kiralama) sağlanacak.

- Satış geri kiralama işlemleri yapılabilecek.

- Bilgisayar yazılımlarının çoğaltılmış nüshaları leasinge konu olabilecek.

- Asli niteliği koruyan her malın bağımsız olarak leasinge konu edilmesi sağlanacak.

