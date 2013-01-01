Akdeniz- Antalya limanından bir rekor daha

Port Akdeniz Genel Müdürü Özgür Sert “Limanımız yüzde 28 büyüyerek ...





Global Yatırım Holding’in, yolcu ve ticaret alanında Türkiye’nin üç önemli büyük limanına sahip yegâne Liman Operatörü “Global Liman İşletmeleri” bünyesindeki “PORT AKDENİZ-ANTALYA LİMANI” ithalat ve ihracatın en yoğun yapıldığı Mayıs - Eylül dönemine hızlı bir giriş yaptı.

2013 Mayıs ayında gerçekleştirilen 22.000TEU’nun üzerindeki hareket Port Akdeniz tarihinin bir ay içerisinde gerçekleşen en yüksek konteyner elleçlemesi olarak kayıtlara geçti. Antalya Limanı, Mayıs 2012 - Mayıs 2013 döneminde 204.303TEU konteyner elleçleyerek tarihinde ilk defa 200.000TEU çıtasını aştı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Port Akdeniz Genel Müdürü Özgür Sert “Limanımız yüzde 28 büyüyerek yaptığı yatırımların ve profesyonel çalışmalarının karşılığını almaktadır. Yoğun sezonun hemen başlangıcında bu rakamlara ulaşmak bölgemizin dış ticaret hacminin hızla arttığı anlamına gelmektedir.” dedi.