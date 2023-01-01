Alışan Lojistik’ten gençlere

Lojistik alanının öncü firmalarından Alışan; gençleri geleceğin yakıt alternatiflerini geliştirmeye teşvik etmek için, bu sene Hollanda’nın Rotterdam kentinde düzenlenen Shell Eco-marathon yarışmasına katılan 16 Türk takımının lojistik sponsorluğunu üstlendi.

Alışan Lojistik Operasyonlar Koordinatörü Jan Devrim, eğitim ve öğretime yönelik destekleri ile toplumsal gelişimi hedeflediklerini, gençlere uluslararası bir platformda destek verebilmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.