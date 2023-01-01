Alışan Lojistik’ten IRC’ye depolama hizmeti

Lojistik sektörünün öncü firmalarından Alışan; Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan deposunda Uluslararası Kurtarma Komitesi IRC’ye (The International Rescue Committee) depolama alanında hizmet vermeye başladı.

Böylece Alışan Lojistik; kurulduğu 1933 yılından beri insani yardım faaliyetlerini aktif bir şekilde gerçekleştiren New York merkezli IRC’nin hayat kurtaran çalışmalarına uzman depolama çözümleri ile destek sunacak. Alışan Lojistik; depo yatırımları ve depolama hizmet çözümleri ile de alanında önemli çalışmalar gerçekleştiriyor.