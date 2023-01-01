Alışan Lojistik’ten kooperatiflere teşekkür

Alışan Lojistik’in sektör başarılarının temelinde; çalışanları ve iş ortakları ile aile olma bilincinde ilişkiler geliştirmesi yatıyor. Alışan Lojistik bu doğrultuda 5 yıldır yakın bir işbirliği içerisinde olduğu Ayvalık Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi ve 2 yıldır işbirliğine devam ettiği 61 No’lu Orhangazi Taşıyıcılar Kooperatifi yetkililerine emeklerinden ve desteklerinden dolayı teşekkür plaketi verdi.

Alışan Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Alışan öncülüğünde gerçekleştirilen plaket takdimi sırasında kooperatif yetkililerine Alışan Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Damla Alışan ve Alışan Lojistik Operasyonlar Koordinatörü Jan Devrim ve Depo Operasyonları Direktörü Erkut Kasapseçkin teşekkürlerini aktardılar.