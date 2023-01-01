Alışan MDI / TDI taşımalarında filosunu büyütüyor

Alışan Lojistik; en önemli uzmanlık alanlarından birisi olan likit kimyasal taşımalarında iç hacmini büyütmeye; filosunu güçlendirmeye devam ediyor.





MDI / TDI taşımalarında iç hacmini 30 yeni tank konteyner yatırımı ile büyüten Alışan; gerek yurt içi gerekse yurt dışında MDI / TDI taşıması faaliyetine devam edecek. MDI / TDI taşımalarının standartlarını belirleyen ISOPA kuruluşunun yetkilendirdiği eğitimci ve sürücülere sahip olan Alışan Lojistik taşımalarını yüksek güvenlik standartlarında ve ADR Yönetmenliğine uygun olarak gerçekleştiriyor. Poliüretan zemin kaplamalarında, yapıştırıcılarda, soğuk oda panellerinde, yalıtım için sprey uygulamalarında, sünger ve kaplama alanlarında kullanılan Polimerik Metilen Difenilin İzosiyanat (PMDI) ve Toluen Diizosiyanat (TDI) ürünlerinin Türkiye’de 16 değişik lokasyona taşımasını gerçekleştiren Alışan Lojistik; yılda yaklaşık 30 bin ton üzerinde taşıma kapasitesi ile Türkiye piyasasında en büyük TDI-MDI taşıma kapasitelerinden birisini üstlenmiş durumda olmasıyla da öne çıkıyor.