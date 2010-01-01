Aras Günaydın ile kargonuz sabah 10:00’da kapıda

Kargo sektörünün öncü ve yenilikçi markalarından Aras Kargo, yurtdışında ‘overnight’ kargo olarak bilinen, akşam 17:00’ye kadar şubeye teslim edilen gönderinin adresine ertesi sabah saat 10:00’da teslim edildiği, sektörde benzeri olmayan “Aras Günaydın” hizmetini yeni bir reklam kampanyasıyla hatırlattı.

Aras Günaydın hizmetiyle 20 kg/ds’yi aşmayan şehiriçi ve şehirlerarası gönderilerin, teslim bilgisi de göndericiye kısa mesajla ücretsiz olarak bildiriyor. Aras Kargo İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burçun İmir, Aras Günaydın ile bireylerin ve kurumların sabah teslim adresinde olması gereken gönderilerine yönelik bir hizmet sunduklarını belirtti.