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Aras Kargo’da ‘e-ödeme’ sistemi

Kargo sektörünün yenilikçi markası Aras Kargo, Türkiye’de kurumsal müşterilere özel ilk ve tek ‘e-ödeme’ sistemini hayata geçirdi.

Aras e-ödeme hizmetinde kredi kartı veya sanal kart ile 7/24 ücretsiz ödeme yapma imkanının yanı sıra otomatik ödeme talimatı seçeneği de var. Aras Kargo Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kayserilioğlu “Aras e-ödeme ile artık müşterilerimizin fatura ödeme işlemlerinde, kuryelerimizi beklemeden, 7 gün, 24 saat daha pratik ve hızlı bir şekilde, ödemelerini yapma imkanı var” dedi.

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