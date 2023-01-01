Aras Kargo’da ‘e-ödeme’ sistemi

Kargo sektörünün yenilikçi markası Aras Kargo, Türkiye’de kurumsal müşterilere özel ilk ve tek ‘e-ödeme’ sistemini hayata geçirdi.

Aras e-ödeme hizmetinde kredi kartı veya sanal kart ile 7/24 ücretsiz ödeme yapma imkanının yanı sıra otomatik ödeme talimatı seçeneği de var. Aras Kargo Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kayserilioğlu “Aras e-ödeme ile artık müşterilerimizin fatura ödeme işlemlerinde, kuryelerimizi beklemeden, 7 gün, 24 saat daha pratik ve hızlı bir şekilde, ödemelerini yapma imkanı var” dedi.