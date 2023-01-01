Aras Kargo’dan randevulu yenilik

Aras Kargo yepyeni bir hizmetle müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik bir adım daha attı. Hizmet gamına yeni giren Aras Randevulu ile gönderilen kargolar, varış şubesine ulaştıktan sonraki 5 gün içerisinde müşterinin seçtiği gün, istediği adrese teslim ediliyor.

Aras Standart fiyatına 1 TL’den başlayan ek ücret karşılığında Aras Randevulu ile toplamda 50 kg/ds’yi geçmeyecek, 3 farklı gönderi, pazar günü hariç haftanın her günü mesai saatleri içerisinde teslim edilebiliyor.

Özel günlerde Aras Randevulu ile hediyeler gönderilebiliyor, alıcının en uygun olduğu güne kargo teslimi sağlanabiliyor.