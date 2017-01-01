Astana Uluslararası Tren İstasyonu HYFIX ile güvende

EXPO 2017’nin evsahibi olmaya hak kazanan Kazakistan’da yeni bir tren garı yapımına başlandı.

Kazakistan’ın başkenti için bir köprü vazifesi görecek olan yeni Astana Uluslararası Tren İstasyonu’nun inşaatını üstelenen Sembol İnşaat; projenin temel altı su yalıtımında çözüm ortağı olarak İnterfiks’in HYFIX Kimyasal Su Yalıtım Sistemleri’ni tercih etti. Toplam 106 bin metrekare faydalı alan üzerinde, 75 bin metrekare bina oturumu olacak şekilde inşa edilecek olan projenin temel altı su yalıtımı için tercih edilen HYFIX Kimyasal Su Yalıtım Sistemleri; yalnızca yüzeyi değil betonun tamamını yalıtarak, beton ömrü boyunca su izolasyonunu garanti ediyor.