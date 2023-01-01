Bakan Elvan’dan, Eurasia Rail 5’te Siemens standını ziyaret

İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açan Eurasia Rail-5. Uluslararası Demiryolu, Şehir İçi Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı’nda raylı sistem alanında en yenilikçi çözümlerini tanıtan Siemens Türkiye’nin standını, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan ziyaret etti, ürünler hakkında bilgi aldı.

Siemens Ulaşım Bölümü, fuarda en yenilikçi çözümlerinden Velaro serisi çok yüksek hızlı trenleri, Desiro bölgesel trenleri, Vectron lokomotif ailesi ve Inspiro serisi metro araçlarıyla, bugünün ve yarının mobilite sistemlerini fuar katılımcılarıyla buluşturdu.