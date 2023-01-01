BALNAK, MAN çekicileri tercih etti

BORUSAN Lojistik, bünyesindeki BALNAK uluslararası nakliye operasyonlarında yola MAN ile devam ediyor. BALNAK, 15 adet MAN TGS 18.440 4X2 LLS-U çekici ile filosuna güç kattı.





Bu kapsamda HAMA Oto Kiralama ile yapılan anlaşma çerçevesinde, uluslararası nakliye operasyonlarında kullanılmak üzere 15 adet MAN TGS 18.440 4x2 LLS-U çekici, BALNAK tarafından teslim alındı. BALNAK’ın Çatalca’daki tesislerinde gerçekleşen teslimat törenine, BALNAK Lojistik Filo Direktörü Ahmet Uzel, HAMA Oto Kiralama ve Çevre Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Kenan Çetin, MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. İstanbul Şubesi Grup Müdürü Aydın Yumrukçal ile MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. İstanbul Şubesi Kamyon Satış Müdürü İbrahim Altun katıldılar. Teslimat töreninde konuşan BALNAK Lojistik Filo Direktörü Ahmet Uzel, “MAN çekicilerin filomuzda yer almasından, araçların göstermiş oldukları performanstan ve sunulan hizmet kalitesinden son derece memnunuz. Uzun yıllara dayanan bu işbirliğinin artarak devam etmesini diliyoruz” dedi.