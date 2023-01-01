Borusan Limanı bir ilke daha imza attı

Borusan Limanı en güncel, doğru ve işlenmiş bilgiyi müşterileri için zaman avantajı yaratarak paylaşacağı bir mobil uygulama geliştirdi.

Sunacağı bu katma değerli hizmet ile Borusan Limanı Güney Marmara’da bir ilke daha imza atmış oldu. Rıhtımda operasyonu devam eden gemi bilgilerinin detaylı olarak takip edilebileceği, çalışmaların anlık olarak izlenebileceği bir uygulama olan Borusan Limanı mobil uygulaması, gemilerin yanaşması ve ayrılışını da eş zamanlı takip imkanı sağlıyor.

Bu uygulama, konteyner bilgilerine hızlı erişim olanağı, yük getiren ve yük almaya gelen kayıtlı araçların operasyonda hangi noktada olduğunu görebilme, müşterilerin stoklarına online erişimi gibi birçok özelliğin yanı sıra, konteyner ithalat işlemlerinde oluşan yerel masrafların da hesaplanabildiği bir arayüze sahip.