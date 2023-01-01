Borusan Lojistik uluslararası operasyonunu güçlendirecek

Lojistik sektörünün en dinamik ve hızlı büyüyen şirketlerinden Borusan Lojistik uluslararası operasyonunu çok daha güçlendirecek önemli bir adım attı.





Sektörün önde gelen şirketlerinden Balnak’ın hisselerinin tamamını satın almak için anlaşma imzalayan Borusan Lojistik, satış işlemi sona erdiğinde gelir sıralamasına göre lojistik sektörünün en büyük şirketi olacak. Borusan Holding CEO'su Agah Uğur “Balnak’ı satın almamız lojistik işimiz için stratejiktir. Borusan Lojistik yurtiçinde daha da güçlenecek, yurtdışındaki varlığını da önemli ölçüde artıracak” dedi. Borusan Lojistik Genel Müdürü Kaan Gürgenç ise “Balnak uluslararası taşımacılıkta marka olmuş, güçlü acente ağlarına, insan kaynaklarına ve sistemlere sahip bir şirket. Bu satın alma stratejik büyümemizi güçlendirecek” diye konuştu.