Brisa ile Sertel Lojistik arasında işbirliği anlaşması imzalandı

Brisa ile Sertel Lojistik arasında Profleet Filo Yönetim Çözümleri kapsamında bir işbirliği anlaşması imzalandı.

İmza törenine Brisa Ticari Lastikler Satış Direktörü Yakup Demir ve Sertel Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sert katıldı. Profleet ile filoların sosyal, ekonomik ve çevresel katmadeğerinin yükseltilmesini hedeflediklerini söyleyen Brisa Ticari Lastikler Satış Direktörü Yakup Demir; “Tüm yenilikçi filo yönetim çözümlerimizi tek çatı altında birleştiren Profleet kapsamında müşterilerimize ‘360 derece danışmanlık’ anlayışıyla hem tasarruf, hem de çevrenin korunmasına katkı sağlama imkanı sunuyoruz” dedi.