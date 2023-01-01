CEVA, ‘En İyi Yeşil Lojistik Şirketi’

Çevre dostu çalışmaları ile sektörde örnek olmaya devam eden tedarik zincir yönetimi şirketlerinden CEVA Lojistik, Sanghay’da yapılan 28. Asya Uluslararası Taşımacılık ve Tedarik Zinciri Ödülleri’nde En İyi Yeşil Lojistik Şirketi Ödülü’nü aldı.

Bu ödül, hizmet kalitesinde istikrar, inovasyon, müşteri ilişkileri yönetimi ve güvenilirlik kriteleri gözönüne alınarak veriliyor. “En İyi 3PL” ve “En İyi Yeşil Lojistik Şirketi” kategorisinde ödül alan CEVA Asya Pasifik Başkanı Peter Dew sonucu şöyle değerlendirdi: “Bu ödül, CEVA’nın müşterilerine daha yeşil tedarik zinciri çözümleri sağlama konusundaki çabalarını tanıyan sektör tarafından verildiği için çok değerlidir. Müşteri anketlerimizde, artık çoğu müşterimizin sürdürebilirlik maddesini tedarik zinciri yönetiminde en önemli gündem maddeleri arasına koyduğunu görüyoruz. Bu yaklaşım, depo operasyonlarından ulaşıma, tedarik zinciri çözüm tasarımlarından satın alma poliçemize kadar tüm iş yapış süreçlerimize etki etmektedir.”