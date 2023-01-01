CEVA Lojistik: Yüksek Riskli Kimyasal Lojistiği

CEVA Lojistik, Çin’in kimya endüstrisinin tanınmış lideri BP Zhuhai tarafından Yüksek Riskli Kimyasal Lojistiği’ndeki üstün hizmetlerinden dolayı ödüllendirildi.

BP Zhuhai’nin deposunu 2002 yılından bu yana yöneten CEVA, önceliği güvenlik olan BP Zhuhai ile ortaklığının en başından itibaren, güvenlik kültürünü tesisteki günlük faaliyetlerinde de kullanmasıyla ödüle hak kazandı. CEVA yıl boyunca güvenlik denetim ve değerlendirmelerini, yangın acil durum ve tesisler için acil durum tahliye tatbikatlarını kapsayan düzenli güvenlik kampanyalarına ön ayak oluyor.