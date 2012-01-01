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CEVA Lojistik’in 2014 hedefi yüzde 50 büyüme

CEVA Türkiye ve Balkanlar Genel Müdürü Fuat Adoran 2012 yılında yaptıkları depo, altyapı ve bilgi teknolojileri yatırımlarına devam ettiklerini, 2013 yılında mevcut müşterilerinin yanı sıra kimya, ısıtma-soğutma ve ilaç sektöründeki yeni kontrat anlaşmalarıyla daha da büyüdüklerini açıkladı.

Adoran, 2014 yılında ilaç ve tekstil sektörlerinde yeni kontratlar ile  yüzde 50 büyüme hedeflediklerini söyledi. CEVA Lojistik globalde 170 ülkede, bini aşkın lokasyonda, 51 binin üzerinde çalışanı ile faaliyet gösteriyor.

 

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