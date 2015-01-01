DHL, 2015’te Anadolu KOBİ’lerine odaklanacak

Gelirlerini 2014’te yüzde 11 oranında arttıran DHL Express, İstanbul’da yapımı devam eden 3. havalimanının işletmecisi İGA ile bir mutabakat zaptı imzaladı. DHL Express, 60 milyon Avroluk yatırımla Türkiye’yi bölgesel bir lojistik merkeze dönüştürmeyi amaçlıyor.

Bu yatırımın aynı zamanda DHL’in Türkiye’yi Asya, Ortadoğu ve Avrupa bölgesine hizmet verecek bir lojistik üs olarak konumlandırma isteğine hizmet ettiğini belirten DHL Express Türkiye CEO’su Markus Reckling, DP DHL’in Türkiye’yi öncelikli 11 yatırım pazarından biri olarak gördüğünü ve önümüzdeki 5 yıl içinde ülkeye en az 100 milyon Avro değerinde yatırım yapacağını anlattı. İmzalanan mutabakat zaptıyla İGA ve DHL, DHL için 20.000 metrekare civarında bir alana kurulması planlanan bir Bölgesel Operasyon Merkezi’ni, destek birimleri ve genişleme olanakları ile birlikte hayata geçirecek. DHL Express’in Türkiye’de yüzde 53’lük pazar payıyla açık ara lider olduğunu söyleyen Reckling, 2015’in Anadolu KOBİ’lerine odaklanma yılı olacağını kaydetti.