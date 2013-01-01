DHL Express ile ‘Mikro İhracat’

İhracatçı olmak isteyen KOBİ’ler için bu haberimiz stratejik önemdedir: KOBİ’ler 2013’te ‘Mikro İhracat’a yöneldiler. ‘Mikro ihracat’la ihracat oranı geçen yıla kıyasla yüzde 112 arttı. DHL Express, “Mikro İhracat” ile en fazla tekstil ürünü taşıyan şirket oldu.

Detaylandırırsak; DHL Express KOBİ’lere özel “KOBİ Express” uygulamasını başlattı. Yaklaşık 2 bin Türk KOBİ’sini ihracatla tanıştırdı. KOBİ’ler 150 kg ve 7 bin 500 Avro’ya kadar olan ihracat gönderilerini “Mikro İhracat” paketi ile yurtdışına gönderdi. Yurtdışına en fazla tekstil ürünü ve yan ürün gönderildi. Hızlı hava taşımacılığının uluslararası ismi DHL Express’in, KOBİ’lerin yurtdışında daha etkin ve hızlı olmalarını sağlamak, ticari hayatlarını kolaylaştırmak için geliştirdiği KOBİ Express hizmeti, KOBİ’lerin ihracat oranını da artırdı.

DHL Express Türkiye CEO’su Markus Reckling, KOBİ Express ve mikro ihracat servislerinin başarısını Türkiye’ye ve KOBİ’lere has bir çözüm olmasıyla açıkladı.