DHL Express’ten Bursalı KOBİ’lere özel seminer

KOBİ Express, mikro ihracat gibi

KOBİ’lere özel hizmetleri ile Türkiye’nin 2023 ihracat hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayan DHL Express, KOBİ’lere yönelik düzenlediği seminerlerden birini Uludağ İhracatçılar Birliği ile birlikte Bursa’da gerçekleştirdi. Yaklaşık 130 KOBİ’nin katılımıyla düzenlenen “Uluslararası ticarette KOBİ’lere yönelik Uygulamalar” başlıklı seminerde konuşan DHL Express CEO’su Markus Reckling, Türk ekonomisinin önemli bir dinamosu olan KOBİ’lerin yurtdışında daha etkin ve hızlı olmalarını sağlamak ve ticari hayatlarını kolaylaştırmak için KOBİ Express adında bir hizmeti hayata geçirdiklerini aktardı. KOBİ’lerin ihtiyaçlarına yönelik olarak geliştirilen KOBİ Express hizmeti, yurtdışına açılmak isteyen ancak nereden ve nasıl başlayacağını bilemeyen KOBİ’lere kılavuzluk da edecek.