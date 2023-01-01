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DHL Express’ten Hadımköy’e yatırım

DHL grubunun yüzünü MIST ülkelerine çevirmesine paralel olarak DHL Express de Türkiye yatırımlarına aralıksız devam ediyor.



DHL’in Türkiye’ye 2 yılda toplam 25 milyon Avro’luk yatırım planı çerçevesinde ilk adım Hadımköy’de atıldı. DHL Express’in son teknoloji ile donattığı Hadımköy Aktarma Merkezi’nin yatırım bedeli 1 milyon Avro’yu aştı. Merkezde gönderilerin güvenliği, havaalanlarından dahi önce Türkiye’de ilk kez kullanılacak Dual Scan X-Ray ile sağlanacak. DHL Express Türkiye CEO’su Markus Reckling; DHL grubunun, Endonezya, Güney Kore, Meksika ve Türkiye’yi kapsayan MIST ülkelerine yapacağı yatırımları önümüzdeki dönemde artırarak sürdüreceğini, buna paralel olarak DHL Express’in de Türkiye yatırımlarına aralıksız devam edeceğini vurguladı.

 

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