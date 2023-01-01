DHL Global Forwarding

Çok modlu yeni bir çözüm





Malaszewicze - Polonya’daki DHL Intermodal Merkezi bağlantılı...

Avrupa ve Asya'nın önde gelen hava ve deniz taşımacılığı uzmanı DHL Global Forwarding, deniz ve kara yolu taşımacılığı hizmetlerine nazaran, Batı Çin ve Rusya arasındaki geçiş süresini 40 güne indiren çok modlu yeni bir çözüm geliştirdi. Çözümde maliyet hava taşımacılığının altıda biri. Bu çözüm, Chengdu - Çin'de başlıyor ve Malaszewicze - Polonya’daki DHL Intermodal Merkezi bağlantılı olarak devam ediyor.