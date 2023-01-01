DHL Global Forwarding Libya'da ofis açtı

DHL Global Forwarding Libya'da ofis açtı





DHL Global Forwarding Libya'da ofis açtı

DHL Global Forwarding uluslararası, yurtiçi ve sınır ötesi lojistik hizmetlerini sağlamak amacıyla Trablus'ta ilk ofisini açtı. DHL Global Forwarding, Deutsche Post DHL hava ve deniz taşımacılığındaki küresel ağının yanısıra, DHL Global Forwarding olarak kilit sektörlerdeki müşterilerine de hizmet sunacak. Petrol, enerji, inşaat, telekomünikasyon ve ilaç sektöründeki müşterilerinin belgelerini düzenleme, gümrükleme ve depolama gibi bir çok lojistik alanda hizmet verecek.

DHL Global Forwarding'in bürosunu Tripolide 6 personel ile hizmete açtı. Trablus, Khoms ve Bingazi ve Trablus ve Bingazi Benina gibi iki ana havaalanı ile üç ana limanda faaliyet gösterecek; Bingazi, Musrata, Sirte ve Sabha da ki tüm müşteriler ile çalışacak.