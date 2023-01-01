DHL Global Forwarding’den yeni bir ürün:

Rail+Air servisi ile yepyeni bir çözüm oluşturdu





Deutsche Post DHL bünyesindeki hava ve deniz taşımacılığı uzmanı DHL Global Forwarding, 2000 kg ve üzerindeki kargolarını İstanbul'a getirmek isteyen ve “havayolundan daha uygun maliyetli fakat denizyolundan daha hızlı çözümlere ihtiyacım var” diyen müşterileri için, tren ve havayolunu birleştiren Rail+Air servisi ile yepyeni bir çözüm oluşturdu. Sunduğu Rail+Air sayesinde çıkışı Shanghai, Zhengzhou, Chongquing, Beijing, Chengdu ya da Guangzhou'dan yapılan kargo önce Urumqi'ye kadar tren ile gümrüksüz olarak ve güvenli bir şekilde gönderiliyor, ardından Bakü aktarmalı olarak Sabiha Gökçen Havalimanı'na ulaşıyor ve son aşamada da Atatürk Havalimanı'na geçiyor. Bütün bu transit süreci ise sadece 9-12 gün sürüyor. Bu sayede kargo yolun yarısını demiryoluyla yaptığı için daha düşük maliyetlere taşınabiliyor.