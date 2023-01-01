DHL, otomotiv sektörüne özel, üst düzey hizmet geliştirdi

Fathi Tlatli: “Dünya çapında otomotiv sektörüne özel olarak sunduğumuz...”





Dünyanın önde gelen lojistik şirketi DHL, otomotiv sektörünün ihtiyaçlarını göz önüne alarak yeni bir hizmet paketi geliştirdi. Pakete göre, yeni araçların geliştirilmesi, üretimi ve piyasaya sürülmesini kolaylaştıracak hizmet paketinde, Ar-Ge aşamasından üretime ve lansmana kadar, prototiplerin özel olarak ambalajlanması, gümrük formaliteleri ve taşıma gibi tüm hizmetler, DHL güvencesi ile tam bir gizlilik içinde yürütülecek.

DHL Global Müşteri Çözümleri & İnovasyon Birimi, Global Otomotiv Sektörü Başkanı Fathi Tlatli konuyla ilgili konuşmasında; “Dünya çapında otomotiv sektörüne özel olarak sunduğumuz çözümde, tedarik zinciri risklerini asgariye indirerek, şirketlerin üçüncü parti maliyetlerini düşürmeyi ve etkinliğinin artırılmasını amaçladık” dedi.