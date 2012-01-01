DHL yeni yatırımlarla dağıtım ağını genişletiyor
Sağlık, teknoloji, perakende, tüketici ürünleri, otomotiv, kimya ve sanayi gibi sektörlerdeki uzmanlığıyla şirketlere rekabet avantajı sağlayan DHL Supply Chain Türkiye, dağıtım ağını genişletiyor.
DHL Supply Chain Türkiye Genel Müdürü Hakan Kırımlı son dönemde yaptıkları yatırımlar ve gelecek planları ile ilgili şunları söylüyor: “Sektörel ve yeni hizmet alanlarında 2012 yılında başlattığımız önemli projeler var. Türkiye olarak bulunduğumuz bölgede yenilikçilik kategorisinde lideriz diyebilirim.