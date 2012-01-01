DHL yeni yatırımlarla dağıtım ağını genişletiyor

Sağlık, teknoloji, perakende, tüketici ürünleri, otomotiv, kimya ve sanayi gibi sektörlerdeki uzmanlığıyla şirketlere rekabet avantajı sağlayan DHL Supply Chain Türkiye, dağıtım ağını genişletiyor.





DHL Supply Chain Türkiye Genel Müdürü Hakan Kırımlı son dönemde yaptıkları yatırımlar ve gelecek planları ile ilgili şunları söylüyor: “Sektörel ve yeni hizmet alanlarında 2012 yılında başlattığımız önemli projeler var. Türkiye olarak bulunduğumuz bölgede yenilikçilik kategorisinde lideriz diyebilirim.

2012 yılında dağıtım altyapımızı da, yeni illerde aktarma merkezleriyle genişlettik, bu çalışma halen hızlı bir şekilde devam ediyor. Müşterilerimizin operasyonlarını gelişmiş dağıtım altyapımızla ve tüm Türkiye’de parsiyel dağıtım hizmetlerimizle destekleyeceğiz. Bunun dışında hava yolu lojistiği, hastane lojistiği gibi yeni hizmet alanları oluşturmak gündemimizde yer alan diğer konular.”