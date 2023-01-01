DHL'den sağlık sektöründe bir ilk

DHL Supply Chain Türkiye,





DHL Supply Chain Türkiye, hayvan sağlığı ürünleri depolamak için Veteriner Temsilci Ecza Deposu ruhsatı alan Türkiye’nin ilk lojistik şirketi oldu. DHL, İlaç Takip Sistemi’ne geçildiği dönemde de 2 milyon avro değerindeki yatırımıyla karekod uygulama hattını kuran ilk lojistik şirketi olmuştu.

DHL Supply Chain Türkiye Genel Müdürü Hakan Kırımlı konu hakkında: “DHL olarak sağlık sektöründeki lojistik hizmetleri konusunda lider konunumuzun gerektirdiği sorumlulukların bilincindeyiz. Sunduğumuz hizmetler ile iş ortaklarımızın hayatını kolaylaştırmaya ve sektörün gelecekteki ihtiyaçları için şimdiden çözümler üretmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.