DHL’den yeni teknik servis ve tamir hizmeti

Dünyanın lider lojistik şirketi DHL Supply Chain, yaptığı küresel ölçekli yeni stratejik ortaklıklarla, teknoloji sektöründeki müşterilerinin tamir ve teknik servis faaliyetlerini üstlenerek sunduğu satış sonrası Teknik Hizmet portföyünü genişletti.

DHL Supply Chain Türkiye Genel Müdürü Hakan Kırımlı; “Verdiğimiz bu uçtan uca hizmetin kapsamındaki genişlemeyle müşterilerimizin son kullanıcılarına daha hızlı cevap verebilmelerini, sorunları daha hızlı çözebilmelerini ve müşteri memnuniyetini artırmalarını sağlıyoruz” dedi. İşbirliğine katılanlar; ANOVO satış sonrası destek ve tedarik zinciri yönetim hizmetleri konusunda, Computer Technology Solutions, L.P. (“CTS”), ters lojistik ve teknik servis alanında, SMS Infocomm (Singapur) Pte. Ltd. satış sonrası tek elden teknik hizmetler konusunda uzman.