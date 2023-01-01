E-Ticaret, UPS’nin 1. çeyrek kazancını artırdı

ABD Yurtiçi segmentinde günlük paket hacmi yüzde 4,4 büyürken





E-ticaret çözümlerinin yoğun müşteri ilgisini cezbetmesi, yılın ilk çeyreğinde UPS’nin büyümesini, yılın tamamı için öngörülen büyüme öngörülerini teyit ederek artırdı. ABD Yurtiçi segmentinde günlük paket hacmi yüzde 4,4 büyürken, faaliyet karı da yüzde 9 artış gösterdi. UPS Başkanı ve CEO’su Scott Davis “Paket ve kargo taşımacılığı da dahil olmak üzere, uluslararası ticaretin kolaylaştırılması, ileri teknolojinin yaygınlaştırılması ile birlikte dünya ticaretinin daha etkin yönetilmesi için sunduğu çeşitli çözümleriyle lojistik sektöründe global bir lider olduklarını” söyledi.

