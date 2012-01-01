EKOL, 2012'de 115 Eyfel Taşıdı

Hızlı yayılan Türk lojistik şirketi Ekol Lojistik, 2012 yılında kara yolu taşımacılığında önemli projelere imza attı.





Hızlı yayılan Türk lojistik şirketi Ekol Lojistik, 2012 yılında kara yolu taşımacılığında önemli projelere imza attı. Yurtiçi ve yurtdışı projeleri ile toplam 1 milyon 162 bin 973 ton yük taşıdı. Bu da 10.100 tonluk Eyfel Kulesi'ni 115 kez taşımak demek. Entegre lojistik hizmetlerinin tümünü üstün hizmet kalitesi ve yüksek müşteri memnuniyeti ile sunan Ekol Lojistik, 2013 yılında da hız kesmeden büyümeyi planlıyor.