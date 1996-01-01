﻿ Ekol Avrupa’nın en hızlı yayılanı
LOJİSTİK Haberleri Tümü

Ekol Avrupa’nın en hızlı yayılanı

1996’da Ekol Almanya ile başlayan Avrupa yatırımlarını artırarak sürdüren Ekol, 2012 yılı içinde 5 farklı ülkede daha yatırım yaparak Avrupa’da en hızlı yayılan Türk lojistik şirketi oldu.



Ekol Lojistik CEO’su Tayfun Öktem şöyle konuştu: “Ekol, daha ilk günden dünya çapında bir marka olmayı hedefleyerek yola koyuldu. Türkiye’de 400 bin metrekare kapalı alanı aşan dağıtım merkezleri, Avrupa geneline yayılmış tesisleri, 2 bin araçlık filosuyla Türkiye’nin ve Avrupa’nın öncü entegre lojistik hizmet sağlayıcıları arasında yer alıyor. Amacımıza hızla yaklaşmaktayız.”

Yorum Gönder
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir. Teşekkür Ederiz.
Yorumunuz onaylanmıştır, teşekkür ederiz.
Ad Soyad
Yorumunuz
Facebook Yorumları
Masaüstü Görünümü