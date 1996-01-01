Ekol Avrupa’nın en hızlı yayılanı

1996’da Ekol Almanya ile başlayan Avrupa yatırımlarını artırarak sürdüren Ekol, 2012 yılı içinde 5 farklı ülkede daha yatırım yaparak Avrupa’da en hızlı yayılan Türk lojistik şirketi oldu.





Ekol Lojistik CEO’su Tayfun Öktem şöyle konuştu: “Ekol, daha ilk günden dünya çapında bir marka olmayı hedefleyerek yola koyuldu. Türkiye’de 400 bin metrekare kapalı alanı aşan dağıtım merkezleri, Avrupa geneline yayılmış tesisleri, 2 bin araçlık filosuyla Türkiye’nin ve Avrupa’nın öncü entegre lojistik hizmet sağlayıcıları arasında yer alıyor. Amacımıza hızla yaklaşmaktayız.”