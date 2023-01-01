Ekol Lojistik

Mercedes-Benz Türk’ten Ekol Lojistik’e dev teslimat





Ekol Lojistik Mercedes-Benz marka araç sayısını 420 adede çıkardı.Mercedes-Benz Türk, 1990 yılından bu yana lojistik sektöründeki faaliyetlerini sürdüren Ekol Lojistik ile iş birliğini, 200 adetlik dev Actros 1841 LSNRL filo satışıyla bir kez daha güçlendirdi. Ekol Lojistik alımını Mayıs ayında 100 adet, Haziran ayında 100 adet Actros’u teslim alarak tamamladı ve filosundaki Mercedes-Benz marka araç sayısını 420 adede çıkardı. Şirket, yeni araç alımında Mercedes-Benz servis sözleşmesi, sigorta ve finansman desteğinden de yararlandı.