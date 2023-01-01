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Ekol Lojistik’e “ETİKA” ödülü

Etika 2012 Türkiye Etik Ödülü’nün sahibi Ekol Lojistik oldu



Etik  Değerler Merkezi Derneği (EDMER) tarafından  bu yıl ilk kez verilen Etika 2012 Türkiye Etik Ödülü’nün sahibi Ekol Lojistik oldu.Avrupa’da ve Türkiye’de gerçekleştirdiği önemli yatırımlar ile adından söz ettiren Ekol Lojistik CEO’su Tayfun  Öktem “Almış olduğumuz bu ödül Ekol’ün uluslararası standartlarda etik değerlere ve iş ahlakına bağlı kalarak geliştirdiği çözümleri ve yönetim anlayışını gözler önüne seriyor. Verdiğimiz kaliteli hizmet ile hep daha ileriyi hedefleyerek kendimizi geliştirmeye ve daha iyisini yapma konusundaki gayretimizi sürdüreceğiz” dedi.

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