Ekol Lojistik’ten geleceğe yatırım

Ekol Lojistik, Harmandere Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ne Uygulama Deposu ve Bilgisayar Laboratuvarı yaptırarak sektörün ilk ve örnek projesini hayata geçirdi. Atölye ve laboratuvarın açılış töreni Pendik Kaymakamı Osman Tunç, Pendik Belediye Başkanı Dr. Salih Kenan Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş ve Ekol Lojistik yöneticilerinin katılımı ile yapıldı.





Kurulduğu günden bu yana eğitime desteğini aktif bir şekilde sürdüren Ekol, bu projesiyle sektörün yetişmiş eleman ihtiyacına katkıda bulunacak. Ekol yöneticileri, sektöre ilişkin bilgi ve tecrübelerini haftanın belirli günleri öğrencilere aktararak onların güncel ve pratik bilgilere sahip olarak mezun olmalarına katkı sağlayacaklar. Öğrenciler Ekol Lojistik’e saha ziyaretlerinde bulunarak gerçekleştirilen operasyonları ve süreçleri yerinde gözlemleyebilecekler. Ayrıca uzun ve kısa dönem stajlarını Ekol’de gerçekleştirerek sektöre adımlarını deneyimli bir şekilde atacaklar. Açılış törenine katılan Ekol Lojistik CEO’su Tayfun Öktem “Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Uygulama Deposu ve Bilgisayar Laboratuvarı gençlerimizin öğrenimine katkıda bulunacak. Bu bizim açımızdan heyecan ve son derece mutluluk duyduğumuz bir durum. Çünkü hem yapılan çalışmalar sayesinde öğrenciler uygulamalı eğitim alarak donanımlı bir şekilde sektörümüze adım atacaklar” dedi.