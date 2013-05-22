Ekol treni: Trieste- Ostrava

Ekol Lojistik, mevcut Intermodal hatlarına Trieste-Ostrava blok tren hattını ekledi.



Avrupa'da gerçekleştirdiği yatırımlarla küresel bir lojistik firması olma hedefine hızla ilerleyen Ekol Lojistik, Intermodal taşımacılık hattını genişleterek Doğu Avrupa’ya uzandı. Ekol, mevcut Intermodal hatlarına 22 Mayıs 2013’ten itibaren Trieste-Ostrava blok tren hattını ekledi. Ekol böylece Doğu Avrupa’da bir ilki gerçekleştirmiş oluyor. Haftanın 2 günü karşılıklı olarak yapılacak seferler Trieste’den Çarşamba ve Pazar, Ostrava’dan Çarşamba ve Cuma şeklinde gerçekleşecek.