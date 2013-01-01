Ekol; ‘Yetkilendirilmiş Yükümlü’ oldu

Ekol Lojistik, AEO “Yetkilendirilmiş Yükümlü-İzinli Gönderici” sertifikasına resmen sahip oldu. Ocak 2013’te başvuruda bulunarak almaya hak kazandığı ve sektörde bir ilk olma özelliği taşıyan belgenin teslim töreni İstanbul Ticaret Odası’nda düzenlendi.

Sertifika, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı tarafından Ekol Lojistik Filo Genel Müdürü Cavit Değirmenci’ye takdim edildi. Cavit Değirmenci konuya ilişkin olarak; “Ekol bu sertifikaya en geniş kapsamda sahip olan tek firma olma özelliği taşıyor” dedi.