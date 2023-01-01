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Ekol'den yeni Ro-Ro seferleri

Avrupa'da ve Türkiye'de gerçekleştirdiği



Avrupa’da ve Türkiye’de gerçekleştirdiği önemli yatırımlar ile adından söz ettiren Ekol, başlattığı Ro-Ro seferleriyle bu yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Satınalma taahhüdü ile kiralanan gemilerin isimleri HATCHE, PAQIZE ve QEZBAN olarak belirlendi. En son teknolojiye sahip, her biri 240 treyler kapasiteli modern Ro-Ro gemilerinin seferleri karşılıklı olarak haftanın üç günü Haydarpaşa-Trieste limanları arasında gerçekleşecek. Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul, “Girişimimizin firmamıza, sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını dileriz” dedi.

 

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