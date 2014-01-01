Etis Lojistik, 2014’ü yatırım yılı ilan etti
İntermodal taşıma, tahliye, istifleme, depolama ve ara taşıma hizmeti sunan Etis Lojistik, 2014’ü yatırım yılı ilan etti.
Etis Lojistik Genel Müdürü Erdal Kılıç, hedeflenen iş planı, yeni müşteri potansiyeli ve stratejik hedefler doğrultusunda 2014 yılında 175 milyon TL ciroya ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı.
Belirlenen ciro kapsamında da 2 milyon ton yük taşımayı planladıklarını bildiren Kılıç, yurtiçi parsiyel taşımacılık hizmetleri ve depoculuk konusunda farklı yatırımlarla büyümeye devam edeceklerini söyledi. Güçlü oldukları alanlarda yatırımlarına devam edeceklerini kaydeden Erdal Kılıç, özellikle liman, tahliye sistemleri, depolama ve ara nakliye işlerine ağırlık vererek madencilik ve endüstriyel yükler konusundaki uzmanlıklarını geliştireceklerini ifade etti. Kılıç, “2014 yılında yapılan yatırımlar Etis Lojistik’i 2015 yılına taşıyacak” dedi.
Türkiye’de ekonominin bel kemiği olan KOBİ’lerin rekabetçiliğini artırmak ve lojistik maliyetlerini optimize etmek için yeni bir iş modelini başlatacaklarını da duyuran Erdal Kılıç, sunulacak olan yeni hizmetin toplama, dağıtma ve transfer olarak üç fonksiyondan oluşacak yeni bir iş lojistik modeli olduğunu kaydetti.