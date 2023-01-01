Fillo’dan sektöre akademik hizmet

Yaşar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü, lojistik sektöründe artan uluslararası rekabet koşullarında öğrencilerine analitik düşünme ve problem çözme yetenekleri kazandırıyor.





Öğrenciler ulusal ve uluslararası firmalarda çalışacak, optimal çözüm üreten deneyimli lojistik tasarımcıları olarak iş yaşamına hazırlamayı hedefliyor. Bu bağlamda Fillo Genel Müdürü Serkan Akbudak 2012-2013 öğrenim yılı içerisinde Yaşar Üniversitesi’nde Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü (İngilizce) öğrencilerine “Dünyada Kargo-Kurye Taşımacılığı ve Lojistik” konularında dersler verecek.