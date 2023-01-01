FiloTürk: Günde 1 TL'ye 500 bin araç takipte

Araç takip sistemlerini Türkiye'de yaygınlaştırmayı hedefleyen FiloTürk, sektörde yeni bir dönemi başlatıyor.





Araç takip sistemlerini Türkiye’de yaygınlaştırmayı hedefleyen FiloTürk, sektörde yeni bir dönemi başlatıyor. Hizmetin etiketi: “Günde 1 TL’ye araç takip” “Taahhütsüz” ve “Kullandıkça Daha Az Öde” uygulamaları. Uluslararası yatırım fonu Mediterra ile gerçekleştirilen stratejik ortaklık ile dünya çapında oyuncu olma yolunda önemli bir adım olan bu girişim ile FiloTürk, Türkiye’de araç takip sistemlerine dönük farkındalığı da artıracak. FiloTürk Genel Müdürü Adil Masaracıoğlu Türkiye’de 8 milyon ticari araç bulunduğunu ve araç yakıt giderlerinin şirketlere olağanüstü bir maliyeti olduğunu belirterek, araç takip sistemlerinin yakıt, zaman ve bakım maliyetlerini azaltma yönünde özel çözümler sağladığını ifade etti.