Ford Trucks: Güçlü, konforlu, verimli, dayanıklı

Borusan Lojistik ile stratejik iş ortaklığı bulunan Zonguldak’ın Karadeniz Ereğli ilçesinde faaliyet gösteren Bortruck Lojistik Ltd. Şti. firması, 5 adet Ford 1846T ile araç filosunu güçlendirerek filosundaki 1846T Çekici sayısını 10 adede yükseltti.

Akgün Ford Trucks Plaza’da yapılan teslimat töreninde, Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Kınay, Akgün Ford Trucks Plaza Sahibi Süleyman Akgün ve Satış Müdürü Ufuk Kahya, Bortruck Lojistik’in Yönetim Kurulu Başkanı ve Lojistik Müdürü Levent Aksoy’a Ford 1846T araçlarını teslim etti.