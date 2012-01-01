Gebrüder Weiss: çok modelli çözümler

Yaklaşık 6.000 çalışanı, kendisine ait 162 şubesi ve yıllık (2012) 1.15 milyar Avro cirosuyla Avrupa’nın önde gelen nakliye ve lojistik firmalarından biri olan Avusturya menşeili Gebrüder Weiss, Türkiye’de ki ilk şubesini İstanbul’da faaliyete soktu. Gebrüder Weiss Türkiye, kara taşımacılığı, çok modelli lojistik çözümler ve deniz ve hava taşımacılığı alanlarında hizmetler sunacak.

Türkiye’de önemli bir potansiyel gördükleri için ilk şubelerini öncelikli olarak İstanbul’da açma kararı alan Gebrüder Weiss, kara taşımacılığının başına Mişel Yakop’u, deniz ve hava taşımacılığının başına ise Rıdvan Demirhan’ı getirdi.