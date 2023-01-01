Gebrüder Weiss İstanbul’a geldi

Avrupa'nın önde gelen nakliye ve lojistik firmalarından Gebrüder Weiss, Türkiye’de ilk şubesini İstanbul’da açtı. Gebrüder Weiss Türkiye, kara taşımacılığı, çok modelli lojistik çözümler ve Deniz & Hava taşımacılığı alanlarında hizmetler sunacak.

Gebrüder Weiss, kara taşımacılığının başına Mişel Yakop’u, Deniz&Hava taşımacılığının başına ise Rıdvan Demirhan’ı getirdi. GW Türkiye şubesinin Kafkasya ve Yakın doğuya bir köprü olacağının altını çizen Güney-Doğu Avrupa / BDT Bağımsız Devletler Topluluğu Bölge Müdürü Thomas Moser izleyecekleri sratejiyi şöyle özetledi: “Türk üreticiler güçlü bir şekilde Yakın Doğu'ya yönelerek krizin olumsuz ekonomik etkilerini hafif atlattılar. Nakliye sektöründeki Türk öncülerinin know-how'ları bu vesileyle Doğu'ya doğru büyüme göstermiştir. GW bu network üzerine de yapılandırmaya gidecektir. GW’nin İstanbul‘daki şubesinin, Gürcistan'da açılan lojistik terminali ile Güney Doğu Avrupa ve Kafkasya arasındaki coğrafi boşluğu dolduracağını düşünüyorum”.