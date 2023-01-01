GEFCO Güney Afrika’da

GEFCO lojistik Güney Afrika’nın Johannesburg, Cape Town ve Durban’da üç depo açtı.





Sanayi lojistiğinde dünyanın, otomotiv lojistiğinde Avrupa’nın lider firmalarından GEFCO Grup, 2012 yılında Güney Afrika şubesini açtı. GEFCO Grup, dünyanın bu köşesinde artık kendi lojistik servislerini sunacak. GEFCO Güney Afrika şubesinin öncelikleri arasında sanayi sektöründe faaliyet gösteren GEFCO müşterilerinin hava ve denizyolu taşımacılığı ile gerçekleştirilecek ihracat ve ithalat akışlarının yürütülmesi yer alıyor.

GEFCO Güney Afrika’nın hizmetleri arasında kapıdan kapıya nakliye, gümrük ve vergi müşavirliği, depolama yönetimi, kalite kontrol ve dağıtım da var. François Van Wyck’in yöneteceği GEFCO Güney Afrika’nın şu an için Johannesburg, Cape Town ve Durban’da üç deposu bulunuyor.