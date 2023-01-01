GEFCO Türkiye’nin anında teklif sistemi

GEFCO, internet üzerinden fiyat teklifi talep etme modülü...





"Sanayiciler için Lojistik" mottosunu benimseyen GEFCO, internet üzerinden fiyat teklifi talep etme modülü "Anında Teklif"i müşterilerinin hizmetine sundu. www.gefco.com.tr web sayfası üzerinden ulaşılabilen fiyat teklifi talep sistemi Temmuz ayından itibaren GEFCO Türkiye müşterilerine hizmet vermeye başladı. Yeni sistem ilk etapta yurtiçi kara nakliyeler ve Avrupa’ya kara ihracat yükleri için kullanılabilecek.