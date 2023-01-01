GEFCO yeni şubesini BAE’de açtı

GEFCO, GEFCO Middle East Fze şubesini Dubai’nin Jebel Ali Serbest Bölgesi’nde (Jafza) hizmete soktu. Şubeyi, bölgede güçlü bir dış ticaret ve otomotiv sektörü yaratmayı hedefleyen Stefano Pollotti yönetiyor