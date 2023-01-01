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GEFCO yeni şubesini BAE’de açtı

GEFCO, GEFCO Middle East Fze şubesini Dubai’nin Jebel Ali Serbest Bölgesi’nde (Jafza) hizmete soktu. Şubeyi, bölgede güçlü bir dış ticaret ve otomotiv sektörü yaratmayı hedefleyen Stefano Pollotti yönetiyor



Dünyanın en büyük limanına sahip olan Dubai, 120’den fazla istikamete bağlantısı bulunan son derece gelişmiş bir hava taşımacılığı ve bölgede yer alan tüm ülkelere (Türkiye, Suudi Arabistan, Irak, İran, Umman, Katar, Kuveyt…) karayolu bağlantısı gibi avantajlar sunuyor. 

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